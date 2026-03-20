Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Многодетным россиянам хотят компенсировать траты на путешествия

В Госдуме предложили ввести туристический сертификат для многодетных россиян
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В России необходимо создать социальный туристический сертификат для многодетных семей, по которому они смогут отдыхать на российских курортах и в здравницах. Размер компенсации должен достигать 100%. С такой инициативой в Минтруд обратится депутат Госдумы Виталий Милонов, передает RT со ссылкой на копию документа.

Свою инициативу депутат объяснил тем, что меры по поддержке многодетных семей в стране дают свои результаты, что подтверждается ростом их количества. Однако чем больше в семье детей, тем выше траты, на фоне чего многие россияне вынуждены делать сложный выбор между необходимыми и желанными покупками, отметил он.

«В таких условиях совместный семейный отдых становится практически недосягаемой мечтой: собраться полным составом и отправиться на курорт могут себе позволить лишь весьма обеспеченные многодетные родители», — констатировал Милонов.

Решить проблему могли бы специальные сертификаты, по которым семьям будет предоставляться компенсация на совместный отдых на российских курортах. В зависимости от количества детей размер компенсации должен доходить до 100%. Важно, чтобы эта мера поддержки позволяла покрывать большую часть затрат на билеты по «многодетному тарифу», заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи в РФ будут получать пособие по-новому.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
