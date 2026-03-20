В КСИР заявили о гибели генерала Наини

В результате авиаударов погиб представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини. Об этом сообщили в пресс-службе КСИР, передает IRIB.

«Али Мохаммад Наини погиб утром последнего дня месяца Рамадан в результате преступной и трусливой атаки США и Израиля», — сказано в сообщении.

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В Тегеране подтвердили эту информацию. Вместе с Лариджани погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны. Президент Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали суровую кровную месть за смерть чиновника. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин заявил, что гибель секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани — трагедия для Ирана. При этом об этой утрате могут пожалеть и в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что США опасаются мести со стороны Ирана за Хаменеи.