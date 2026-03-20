Сборная России объявила окончательный состав на мартовские матчи

Сафонов и Головин вошли в состав сборной на матчи против Никарагуа и Мали
Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным утвердил окончательный список игроков для участия в мартовском учебно-тренировочном сборе.

Вратарская линия представлена пятью голкиперами: Сафоновым, Адамовым, Митрюшкиным, Агкацевым и Бориско.

В защите сыграют Сильянов, Морозов, Вахания, Мелехин, Литвинов, Пальцев, Дивеев, Круговой, Бевеев.

Полузащиту представят Пруцев, Батраков, Кисляк, Обляков, Баринов, Глебов, Умяров, Фомин, Гладыше, Глушенков, Петров, Садулаев, Головин.

В линии нападения заявлены Тюкавин, Воробьев, Комличенко и Мелкадзе.

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года. Футболисты российской команды пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике этим летом.

Российская национальная команда проведет две товарищеские встречи в марте: с Никарагуа в Краснодаре 27 числа, а 31 числа в Санкт-Петербурге с Мали.

Ранее ФИФА оштрафовала Футбольную ассоциацию Израиля после жалоб Палестины.

 
