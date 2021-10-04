Захарова станцевала бачату в красном костюме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова порадовала своих подписчиков танцем. Она разместила видео в своем Instagram, на котором показала, что такое бачата по-русски.

На кадрах видно, что дипломат исполнила танец с пожелтевшими листьями в руках. При этом одета она была в теплый спортивный костюм и дутую жилетку.

В конце ролика Захарова раскинула листья в стороны.

Ранее Захарова рассказала, что обожает динамичные танцы. Она несколько раз исполняла различные танцы на мероприятиях.

Так, в конце декабря 2019 года представитель внешнеполитического ведомства станцевала на корпоративе твист вместе со своим заместителем.

До этого она исполнила лезгинку на молодежном форуме «Машук-2019». Дипломат танцевала на высоких каблуках. Сотрудник МИД призналась, что танцевать лезгинку ее научили на этом форуме.

В 2016 году во время неформального вечера на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Сочи Захарова станцевала русский народный танец «Калинка». При этом она рассказала, что к выступлению не готовилась, и все произошло спонтанно.