Составлен рейтинг исполнителей, которых россияне предпочитают слушать на виниле

Самой популярной группой, которую россияне слушают на виниловых проигрывателях, оказалась Pink Floyd. Она заняла первое место в рейтинге, составленном платформой «Авито». Он поступил в «Газету.Ru».

Сформировав десятку исполнителей и групп, которые россияне предпочитают слушать на виниле, аналитики выяснили, что интерес к пластинкам британского коллектива в сентябре 2021 года оказался на 50% выше чем в 2020-м. В среднем диск группы можно купить за 1350 руб.

На втором месте — Queen, их в этом году также искали на 50% чаще, чем в прошлом. На третьем — Metallica, интерес к группе также вырос на 50%. Следом идут Depeche Mode (36%), Лана Дель Рей (ее искали в 4,6 раз больше), Земфира (в 2,1 раз чаще), Deep Purple (рост интереса составил 6%), Led Zeppelin (51%), Modern Talking (28%). Заключили десятку The Prodigy — их пластинки искали в 2,1 раз чаще, чем в 2020 году.

В целом в сентябре 2021 года виниловые пластинки искали на платформе на 27% больше, чем в 2020 году.

Интерес к проигрывателям вырос на 26%. Средняя стоимость устройства составила 10 тыс. рублей.

О росте интереса россиян к виниловым пластинкам «Газета.Ru» сообщала ранее.