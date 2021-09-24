Принц Гарри и Меган Маркл впервые после рождения дочери вместе появились на публике

Жена принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет вместе со своим супругом после рождения их дочери Лилибет, передает телеканал Sky News.

Как сообщается, в среду, 22 сентября, герцог и герцогиня Сассекские приехали в Нью-Йорк, чтобы почтить память жертв терактов 11 сентября 2001 года. Пара провела встречу с мэром города Биллом де Блазио и губернатором штата Нью-Йорк Кэти Хочул. Для этого супруги поднялись на смотровую площадку Всемирного торгового центра.

По информации телеканала, в субботу, 25 сентября, они поучаствуют в мероприятии Global Citizen Live, которое состоится в Центральном парке Нью-Йорка. Маркл и принц Гарри расскажут о важности глобального доступа к вакцинам от коронавируса и своем вкладе в его обеспечение. В этом году они объединились с платформой Global Citizen, чтобы собрать деньги на вакцины для уязвимых групп населения.

Ранее сообщалось, что дочь Маркл и принца Гарри Лилибет пока не включили в список наследников королевской семьи.

Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась 4 июня в США и стала восьмой в очереди на королевский престол.