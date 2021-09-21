Безос пришел на встречу с Джонсоном с подругой

Глава Amazon Джефф Безос провел в Нью-Йорке встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, на которой присутствовала также подруга миллиардера Лорен Санчес. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Как сообщил подписчикам Джефф Безос, на встрече, которая прошла в преддверии Генерально Ассамблеи ООН, он обсудил с премьер-министром Великобритании проблему изменения климата.

«Хороший обмен мнениями по поводу изменения климата со страстным желанием сберечь и сохранить живую природу», — написал Безос в подписи к фотографии со встречи.

Представитель премьер-министра Великобритании подтвердил Business Insider, что речь шла об экологических проблемах. Он добавил, что глава Amazon и Борис Джонсон обсудили также вопросы налогообложения. По его словам, их поднял сам глава британского кабинета министров — он выразил надежду, что «будет достигнут прогресс в реализации соглашения по налогам G7».

Достигнутая на июньском саммите G7 договоренность подразумевает, что глобальные IT-компании — в том числе, Amazon, — будут платить не менее 15% налогов на прибыль в каждой стране, в которой они представлены, а не только там, где зарегистрированы.

Ранее сообщалось, что Безос инвестировал в стартап по продлению жизни.