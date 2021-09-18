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Принц Чарльз рассказал о последнем разговоре с принцем Филиппом

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Stevo Vasiljevic/Reuters

Принц Чарльз рассказал о последнем разговоре с отцом, принцем Филиппом, который состоялся за день до его смерти. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Чарльза, 8 апреля он позвонил отцу в Виндзор, чтобы обсудить с ним вечеринку по случаю его 100-летия, которая должна была состояться в июне. В ответ на вопрос сына принц Филипп ответил: «Что ж, я должен еще дожить до этого, не так ли?»

Наследник престола подчеркнул, что ожидал такого ответа, так как знал, что отец не любит больших праздников.

Ранее ближайший помощник принца Чарльза и генеральный директор его благотворительного фонда Майкл Фосетт ушел в отставку после того, как выяснилось, что он пытался помочь обеспечить рыцарское звание и британское гражданство миллиардеру из ОАЭ.

Саудовский бизнесмен Махфуз Марей Мубарак бин Махфуз жертвовал приличные суммы в благотворительный фонд принца Чарльза The Prince's Foundation, надеясь получить взамен звания рыцаря и гражданство Великобритании, отмечает издание.

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