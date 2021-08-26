В Prada потребовали с сотрудников справки о вакцинации

Сотрудников компании Prada Group в Италии обязали для возвращения в офисы предоставить справку о вакцинации от COVID-19 или отрицательный тест. Об этом сообщает WWD.

Начиная с 6 сентября, работники компании должны будут предоставлять так называемый Green Pass – документ, выдаваемый в Европе тем, кто привился от коронавирусной инфекции или переболел и полностью вылечился.

«На этом этапе пандемии Prada Group рассматривает прививочную кампанию как ключевое решение для преодоления кризиса здравоохранения и создания безопасной рабочей обстановки и условий, — говорится в заявлении компании. – В этом смысле Green Pass можно воспринимать как защиту и залог безопасности для сотрудников».

Требование предъявлено сотрудникам, работающим в отделениях компании в Милане и Тоскане, где находятся фабрики Prada. Работники, не прошедшие иммунизацию, будут обязаны регулярно сдавать тесты на коронавирус.

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