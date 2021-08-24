Сеть возмутил поддельный список гостей на Met Gala

Фальшивый план рассадки гостей на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке, который состоится 13 сентября 2021 года, возмутил пользователей соцсетей.

После того, как в Instagram-аккаунте @_metgala2021 появился план, согласно которому за одним столом с известными артистами, моделями и модельерами, будут сидеть тиктокеры, пользователи соцсетей обрушились с гневными комментариями. Их возмутило, что интернет-знаменитостей посадили вместе со звездами мирового масштаба: например, скандального блогера Джеймса Чарльза – рядом с Тейлор Свифт, а его коллегу Эмму Чемберлен – с Леди Гагой.

Кроме того, пользователи соцсетей вообще удивило, что интернет-инфлюенсеров пригласили на мероприятие для избранных.

«Какого черта там делают тиктокеры?», «Зачем там Джеймс Чарльз?», — написали пользователи Instagram. Некоторые, правда, предположили, что план рассадки – шутка, а аккаунт – пародийный.

При этом то, что страница @_metgala2021 не имеет отношения к официальному балу Института костюма, указано в ее профиле.

Бал Института костюма Met Gala – ежегодное мероприятие для звезд шоу-бизнеса, деятелей искусств и предпринимателей в музее «Метрополитен» в Нью-Йорке. В прошлом году оно было отменено из-за пандемии коронавирусной инфекции.