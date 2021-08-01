Кейт Миддлтон станет покровительницей регбистов Великобритании вместо принца Гарри

Жена принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон возьмет на себя почетную роль покровительницы Регбийного союза Англии и Регбийной футбольной лиги, которую ранее занимал принц Гарри. Об этом сообщает Daily Mail.

В публикации утверждается, что патронаж состоится в октябре – ноябре 2021 года перед стартом Чемпионата мира по регби.

Кроме регби, Миддлтон проявляет интерес и к другим видам спорта. С ранних лет она играет в хоккей и теннис

До 2021 года роль покровителя регбистов Великобритании занимал принц Гарри. Он лишился этого статуса, когда потерял покровительство королевы Елизаветы II.

Ранее свадебное платье Кейт Миддлтон от Сары Бертон и Александра Маккуин было выставлено в Букингемском дворце в 2011 году. Однако недавно опубликованное видео королевы Великобритании Елизаветы II свидетельствуют о том, что у нее увиденное вызвало отвращение.

На кадрах видно, как она говорит Кейт Миддлтон: «Это ужасно, не так ли? Ужасно, безобразно».

Кейт Миддлтон, однако, не кажется расстроенной мнением королевы, и можно услышать, как она отвечает ей, что намерение заключалось в том, чтобы придать свадебному платью «трехмерный эффект».