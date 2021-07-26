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Дочь Меган Маркл и принца Гарри не внесли в список очереди на престол

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Global Look Press

Дочь Меган Маркл и принца Гарри Лилибет еще не включили в список наследников королевской семьи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась 4 июня в Соединенных Штатах и стала восьмой в очереди на королевский престол.

Однако сайт королевской семьи еще не признал рождение Лилибет в официальной линии наследования.

Принц Эндрю сейчас все еще числится восьмым в очереди, а имя дочери Гарри и Меган пока отсутствует.

Лилибет должна быть указана на восьмом месте под именем ее брата Арчи, чье имя было добавлено в список всего через 15 дней после его рождения в 2019 году.

Ранее принц Гарри опроверг сообщения о выпуске части мемуаров лишь после смерти Елизаветы II. Мемуары, которые герцог сейчас пишет, характеризуются издателем как «интимные и искренние мемуары одной из самых увлекательных и влиятельных мировых фигур нашего времени».

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