Вован и Лексус разыграли американского сенатора

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, также известные как Вован и Лексус, разыграли сенатора от Мэриленда Бена Кардина, предложив ввести санкции против Елизаветы II из-за интервью принца Гарри и Меган Маркл, сообщает РИА «Новости».

Пранкеры представились министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от Украины Александра Мережко. Вместе с Кардином они обсудили несколько тем, включая Россию, Евгения Пригожина, интервью Гарри и Маркл, а также распространение рабства в Соединенных Штатах.

Фальшивые Ле Дриан и Мережко сумели убедить американского сенатора в том, что российский бизнесмен Евгений Пригожин, который находится под санкциями со стороны США и Евросоюза, якобы путешествует по Европе, используя поддельные документы и притворяясь продюсером Иосифом Пригожиным.

«Я знаю, что ФБР объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию о нахождении Пригожина, который причастен к вмешательству в выборы США. Дело в том, что я обладаю такой информацией и я знаю, что Пригожин приедет 20 мая на конкурс песни Евровидение в Роттердам, Нидерланды. Он <...> представляется продюсером российского участника. А на самом деле пытается подкупить жюри», — заявил фальшивый глава французского МИДа.

Также пранкеры предложили ввести против королевской семьи Великобритании персональные санкции, так как принц Гарри и Меган Маркл, обвинившие родственников Елизаветы II в расизме, якобы обратились к ЕС с такой инициативой.

«Мы всегда хотим, чтобы страны сами ответили. У нас демократические страны с открытыми обществами, как и наша собственная страна. Мы смотрим на эти страны, как они будут действовать первыми. И то, что было раскрыто бывшими членами королевской семьи, я ожидаю, что на это ответят британский парламент и британское государство», — ответил сенатор.

В ответ пранкеры заявили, что королева Великобритании держит у себя рабов из колоний и поинтересовались, сколько рабов держит у себя на ранчо сам Бен Кардин. На этом разговор прервался.

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