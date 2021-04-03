Королевские сувениры резко подешевели из-за интервью Меган Маркл

Цены на сувениры из королевского двора Великобритании сильно упали из-за скандального интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Об этом пишет издание Mirror.

По подсчетам издания, фарфоровые фигурки принца Гарри и Меган Маркл в свадебных нарядах подешевели со £195 (20 600 руб.) до £146,5 (16 тыс. руб.). Разница составила около 25%. Цена пластиковых фигур также существенно сократилась: с £18 (2000 руб.) до £12 (1200 руб.).

Некоторые источники в королевской семье связали обрушение цен с уважением коллекционеров к монарху.

«Возможно, цена упала вместе с падением спроса, что могло быть связано с тем, что коллекционеры памятных вещей проявили чувство лояльности Ее Величеству в связи с ситуацией с герцогом и герцогиней», — сказал один из собеседников издания.

Ранее биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон раскрыл ложь, о которой заявила супруга принца Гарри Меган Маркл во время скандального интервью американской журналистке Опре Уинфри.