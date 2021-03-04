Супруг Елизаветы II перенес кардиологическую процедуру

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский Филипп перенес кардиологическую процедуру и ближайшие дни проведет в больнице. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Во дворце заявили, что 3 марта герцог Эдинбургский перенес процедуру в связи с существующим у него заболеванием сердца в больнице святого Варфоломея. Он останется в больнице еще на несколько дней для дальнейшего лечения и восстановления сил.

Ранее Герцога Эдинбургского перевели в больницу Святого Варфоломея.