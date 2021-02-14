Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл ждут второго ребенка. Об этом сообщает The Sun.

Эту информации подтвердили представители пары.

«Мы можем подтвердить, что Арчи (первый ребенок пары. — «Газеты.Ru») будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут своего второго ребенка», — сказал источник.

Отмечается, что ребенок станет десятым правнуком королевы Елизаветы II.

6 мая 2019 года Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями.