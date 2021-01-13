Анна Винтур отреагировала на критику обложки Vogue с Камалой Харрис

Главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур ответила на критику в сети обложки февральского номера Vogue с избранным вице-президентом США, передает The Guardian.

Ранее пользователи соцсетей высказали мнение, что политик выглядит на снимке размыто и стиль обложки «не дает ей того уважения, которого она заслуживает». Некоторые отметили, что обложка просто выглядит плохо и раскритиковали работу редакции журнала.

Винтур завила, что редакция издания увидела и приняла реакцию на обложку печатного номера.

«В намерения редакции никоим образом не входило принижение важности такого события, как победа избранного вице-президента на выборах», — отметила главный редактор журнала.

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