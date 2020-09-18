Набиуллина надела брошь со знаком «пауза» на пресс-конференцию

Катерина Медведева
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Банк России

Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина надела брошь со знаком «пауза» на совещание с советом директоров по ключевой ставке Банка России.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, ключевая ставка сохраняется на уровне 4,25% годовых.

Ранее Набиуллина неоднократно появлялась с тематическими брошами.

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