Набиуллина надела брошь со знаком «пауза» на пресс-конференцию
Катерина Медведева
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Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина надела брошь со знаком «пауза» на совещание с советом директоров по ключевой ставке Банка России.
Как сообщили в пресс-службе регулятора, ключевая ставка сохраняется на уровне 4,25% годовых.
Ранее Набиуллина неоднократно появлялась с тематическими брошами.
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