СМИ: бывший король Испании Хуан Карлос I уже покинул территорию страны

Бывший король Испании Хуан Карлос I уже уехал из страны на фоне антикоррупционного расследования о происхождении его зарубежных счетов. Об этом сообщает газета El Mundo.

Издание не располагает информацией о стране, куда направился бывший монарх. Однако Карлос уже покинул территорию Испании, пишет газета.

До этого он официально объявил о намерении покинуть Испанию.

Ранее стало известно, что испанская прокуратура расследует дело экс-короля Хуана Карлоса I по обвинению в налоговых преступлениях и отмывании денег.

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