Дикие белые аисты впервые за столетия вылупились в Британии
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Впервые за сотни лет птенцы белого аиста родились в дикой природе в Британии, сообщает CNN.
До этого появление птенцов было зарегистрировано на крыше собора Святого Джайлса в Эдинбурге в 1416 году.
Как отмечается, пять птенцов появились на свет после 33 дней ожидания на старом большом дубе. В настоящее время аисты-родители активно заботятся о потомстве.
«Родители усердно трудятся и делают фантастическую работу, особенно после их неудачной попытки в прошлом году», — рассказал руководитель проекта «Белый аист» Люси Гроувс.
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