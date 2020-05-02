Борис Джонсон назвал сына в честь вылечивших его от COVID-19 врачей

Новорожденному сыну премьер-министра Великобритании Борису Джонсону дали имя Уилфред Лори Николас. Об этом в своем Instagram написала невеста премьера Кэрри Саймондс.

Она сообщила, что Уилфредом звали дедушку премьера, а имя Лори носил ее дед. При этом ребенок был назван Николасом в честь двух врачей, которые спасли жизнь Джонсона в больнице, в которую он был госпитализирован после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, пояснила Саймондс.

Уилфред Лори Николас родился утром 29 апреля, вскоре после выхода его отца на работу после коронавируса.

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