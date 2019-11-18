Жена Зеленского призналась, что не обрадовалась его желанию стать президентом

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как отнеслась к решению мужа Владимира Зеленского баллотироваться в президенты. Об этом сообщает Vogue.ua.

По ее словам, она «не слишком обрадовалась». Она добавила, что узнала из соцсетей о том, что муж выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства.

«Когда я спросила «А почему ты мне не рассказал?» — Владимир ответил: «Забыл», — сказала Зеленская.

Она пошутила, что ее муж умеет делать сюрпризы, пояснив, что они долго до этого обсуждали такое решение Зеленского.

Кроме того, первая леди пожаловалась на то, что ей не хватает времени наедине с собой после инаугурации мужа. При этом Зеленская добавила, что ей повезло с людьми, которые ее окружают в личном пространстве.

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