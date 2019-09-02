Муж Поклонской сообщил о расставании с ней

Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, разлад в их семье произошел из-за того, что оба супруга — лидеры по натуре. Он отметил,что из-за личностных качеств они не смогли ужиться с Поклонской.

«Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный», — подчеркнул Соловьев.

Ранее сообщалось, что Поклонская и ее муж объяснили, почему скрывали свадьбу.