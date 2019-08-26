Пользователи Сети посмеялись над платьем Меланьи Трамп на G7

Пользователям Сети не понравился наряд супруги президента США Дональда Трампа — Меланьи, в котором она вместе с мужем прибыла на саммит G7 во французский Биарриц. Об этом пишет РИА «Новости».

Американская первая леди прилетела во Францию в ярко-желтом платье длиной ниже колен с крупными бело-розовыми цветами.

Некоторые пользователи Сети раскритиковали Меланью. По их словам, на борту самолета с ней случилась какая-то беда, раз она надела подобный наряд.

Юзеры посчитали, что супруга Трампа пожелала показать президенту Франции Эмманюэлю Макрону отсылку к протестам движения «желтые жилеты».

«Желтое платье с кровавыми пятнами. Спасибо, что напомнила Макрону о жестокости во время подавления демонстраций», — написал @Karmaincorrect в твиттере.

Одни вовсе назвали ее платье занавесками, другие комментаторы — редисом.

«Она выглядит так, словно в нее выстрелили мячиком для пейнтбола», — высказалась @ashderhun3.

Первая леди США не однократно подвергалась критике со стороны общественности. Сама Меланья игнорирует подобные замечания.

Ранее сообщалось, что Меланью Трамп опять высмеяли из-за наряда.