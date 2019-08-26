Пользователи Сети посмеялись над платьем Меланьи Трамп на G7

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Первая леди США Меланья Трамп президент США Дональд Трамп перед саммитом G7 во Франции, 24 августа... Первая леди США Меланья Трамп президент США Дональд Трамп перед саммитом G7 во Франции, 24 августа...
Первая леди США Меланья Трамп президент США Дональд Трамп перед саммитом G7 во Франции, 24 августа...
Regis Duvignau/Reuters

Пользователям Сети не понравился наряд супруги президента США Дональда Трампа — Меланьи, в котором она вместе с мужем прибыла на саммит G7 во французский Биарриц. Об этом пишет РИА «Новости».

Американская первая леди прилетела во Францию в ярко-желтом платье длиной ниже колен с крупными бело-розовыми цветами.

Некоторые пользователи Сети раскритиковали Меланью. По их словам, на борту самолета с ней случилась какая-то беда, раз она надела подобный наряд.

Юзеры посчитали, что супруга Трампа пожелала показать президенту Франции Эмманюэлю Макрону отсылку к протестам движения «желтые жилеты».

«Желтое платье с кровавыми пятнами. Спасибо, что напомнила Макрону о жестокости во время подавления демонстраций», — написал @Karmaincorrect в твиттере.

Одни вовсе назвали ее платье занавесками, другие комментаторы — редисом.

«Она выглядит так, словно в нее выстрелили мячиком для пейнтбола», — высказалась @ashderhun3.

Первая леди США не однократно подвергалась критике со стороны общественности. Сама Меланья игнорирует подобные замечания.

Ранее сообщалось, что Меланью Трамп опять высмеяли из-за наряда.