СМИ узнали о подарке принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцу Джорджу

подарили принцу Джорджу на его шестой день рождения незабываемый подарок. Об этом пишетExpress со ссылкой на источник.

Королевская семья устроила для именинника футбольную вечеринку прямо во дворце. Отмечается, что Джордж увлекается этим видом спорта, поэтому лучше подарка для него было не придумать.

На празднование торжества пригласили друзей и одноклассников ребенка, что противоречит королевским правилам. Однако для принца сделали исключение.

Ранее сообщалось, что принц Джордж повстречался с преступником.