Раскрыта тайна развода экс-короля Малайзии с «Мисс Москва»
close
Личный адвокат бывшего короля Малайзии, султана штата Келантан Мухаммада V подтвердил его развод с русской женой, победительницей конкурса «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной (Горбатенко), передает РИА «Новости».
Юрист показал официальное заявление о разводе пары.
«Его Королевское Высочество необратимо развелся с госпожой Риханой Оксаной Горбатенко 22 июня 2019 года путем троекратного произнесения слова «талак» в соответствии с законами шариата», — говорится в документе.
Согласно документу свидетельство о разводе было выпущено 1 июля.
До этого в СМИ поступали противоречивые данные о разводе.
Ранее суд Сингапура опроверг сообщение о разводе бывшего короля Малайизии Мухаммада V и российской модели.