Раскрыта тайна развода экс-короля Малайзии с «Мисс Москва»

Личный адвокат бывшего короля Малайзии, султана штата Келантан Мухаммада V подтвердил его развод с русской женой, победительницей конкурса «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной (Горбатенко), передает РИА «Новости».

Юрист показал официальное заявление о разводе пары.

«Его Королевское Высочество необратимо развелся с госпожой Риханой Оксаной Горбатенко 22 июня 2019 года путем троекратного произнесения слова «талак» в соответствии с законами шариата», — говорится в документе.

Согласно документу свидетельство о разводе было выпущено 1 июля.

До этого в СМИ поступали противоречивые данные о разводе.

Ранее суд Сингапура опроверг сообщение о разводе бывшего короля Малайизии Мухаммада V и российской модели.