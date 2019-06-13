Кейт Миддлтон надела неподобающий статусу наряд
Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон надела наряд с открытыми плечами на ежегодный ужин организации Action on Addiction, борющейся с наркоманией, сообщает журнал Elle.
На мероприятие Миддлтон пришла в облегающем светлом платье в полоску с открытыми плечами от Barbara Casasola. Образ дополнили серебристые туфли с острыми носами бренда Jimmy Choo.
По правилам этикета королевской семьи, женщины не могут выходить в свет в насколько открытой одежде, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон повторила образ королевы Испании Летисии.