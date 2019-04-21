Елизавета II отмечает день рождения

Королеве Великобритании Елизавете II в воскресенье, 21 апреля, исполнилось 93 года, сообщает РИА «Новости».

В этом году день рождения монарха совпал с Пасхой.

По данным СМИ, королева, которая обычно празднует в кругу семьи, в этот раз посетит пасхальную службу в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Ранее стало известно, что Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования.

Королева прислушалась к рекомендациям своей службы безопасности отказаться от вождения вне территорий своих поместий после ДТП, в которое попал ее супруг принц Филипп.