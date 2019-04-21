<img src="//img.gazeta.ru/files3/925/12282925/RTS2DTSO-pic905-895x505-98987.jpg">

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.

Как отмечается, они могут заняться международной работой, и это позволит им на время покинуть Великобританию.

В материале говорится, что Маркл и ее супруг будут заниматься благотворительностью, а также продвижением своей страны.

Если эти планы подтвердятся, то решение о переезде будет принято не ранее 2020 года.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри решили заняться садоводством.