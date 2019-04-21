Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Как отмечается, они могут заняться международной работой, и это позволит им на время покинуть Великобританию.
В материале говорится, что Маркл и ее супруг будут заниматься благотворительностью, а также продвижением своей страны.
Если эти планы подтвердятся, то решение о переезде будет принято не ранее 2020 года.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри решили заняться садоводством.