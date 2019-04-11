Памела Андерсон впала в шок от ареста Ассанжа

Памела Андерсон отреагировала на арест сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Об этом она написала в своем твиттере.

«Я в шоке. Я не могла расслышать, что он сказал... Он выглядит очень плохо. Как ты мог, Эквадор?» — написала Андерсон.

Она заявила, что Великобритания является «собачкой» США.

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Андерсон и Ассанж подружились в 2014 году через модельера Вивьен Вествуд. Андерсон посещала Ассанжа в посольстве Эквадора, но заявляла, что они просто друзья.

1 апреля основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в центре Лондона после того, как Эквадор отказал ему в убежище из-за неоднократного нарушения условия предоставления политического убежища.