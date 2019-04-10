WSJ: в деле про деньги за молчание о романах с Трампом нашлись доказательства

Следователи, которые занимаются расследованием о выплатах двум женщинам за молчание об их романтических связях с президентом США Дональдом Трампом, собрали еще больше доказательств о причастности американского лидера, пишет The Wall Street Journal.

Федеральные прокуроры полагают, что незаконные выплаты денежных средств модели Playboy Карен Макдугалл и порноактрисе Сторми Дэниелс были совершены в 2016 году. В это время у Трампа была предвыборная кампания за пост президента США. Предполагается, что деньги женщинам перевел бывший адвокат Трампа Майкл Коэн. Он признал себя виновным, но сказал, что в этом им руководил лично президент США.

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WSJ узнала, что следователи допросили людей из ближайшего окружения Трампа: экс-директора по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс и бывшего главу охранной службы Трампа Кита Шиллера. В частности, властей интересовали контакты Шиллера с Дэвидом Пекером, исполнительным директором компании American Media Inc. (AMI). в которую входит таблоид National Enquirer. Отмечается, что AMI заплатила $150 тыс. Макдугал перед выборами 2016 года, выкупив права на историю ее предполагаемого романа с Трампом, а затем передумала ее публиковать.

Ранее американский таблоид уже попадал в скандальную историю с главой Amazon Джеффом Безосом. Тогда миллиардер обвинил издание в шантаже его интимными селфи. Подробнее об этом «Газета.Ru» писала в материале.

В марте порноактриса Сторми Дэниелс намекнула на новый иск к Трампу.