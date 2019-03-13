Mirror: Меган Маркл позволит отцу и сестре увидеть будущего ребенка

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл может пригласить к себе отца Томаса Маркла и сестру Саманту Маркл после рождения своего ребенка. Об этом пишет Daily Mirror со ссылкой на источники.

Подчеркивается, что отношения супруги принца Гарри с родственниками все еще остаются напряженными.

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«Она намерена протянуть оливковую ветвь мира своей семье и пригласить их после того, как ребенок родится, в том числе и сестру [Саманту]», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сестра обвинила Меган Маркл во лжи и бессердечности на фоне ее конфликта с отцом.