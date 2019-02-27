Во Вьетнаме Трампа накормят семенами

В правительстве Вьетнама рассказали, что будет в меню на обеде американского президента Дональда Трампа и вьетнамского премьера Нгуен Суан Фука. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно полученной информации, на закуску лидерам подадут спринг-роллы с креветками и свининой и салат из зеленого манго. Основное блюдо будет состоять из медальонов из говяжьей вырезки Вагю с гусиным паштетом и соусом из полусладкого ферментированного черного риса, жареной трески с укропом и куркумой, а также завернутого в листья лотоса клейкого пропаренного риса и пассерованных овощей с чесноком в качестве гарнира.

Реклама

Уточняется, что на десерт подадут традиционное горячее блюдо вьетнамской кухни из семян лотоса, лонганов и белых древесных грибов с легким сладким соусом.

Ранее Трамп угостил сладостями детей журналистов Белого дома.