Новости. Общество

В Петербурге при проведении реставрационных работ в храме погиб диакон

Молодой диакон Павел Молчанов погиб при реставрации храма в Рыбацком
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Рыбацком/VK

Диакон храма Рождества Пресвятой Богородицы, расположенного в Рыбацком в Санкт-Петербурге, Павел Молчанов погиб в результате несчастного случая. Об этом сообщается на странице религиозного учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

«С великим прискорбием сообщаем о том, что сегодня в 19:45 [мск] преставился наш диакон Павел Молчанов в возрасте 31 года», — говорится в заявлении, опубликованном вечером 8 января.

Как пишет «Российская газета», трагедия произошла во время проведения реставрационных работ в храме. Диакон получил серьезные травмы, его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Но, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался.

Соболезнования в связи со смертью Павла Молчанова выразили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии и епископ Петергофский Силуан.

30 декабря 2025 года на сайте Русской Православной Церкви появилась информация о гибели протоиерея Василия Кийко, служившего настоятелем в Покровском храме села Гришино в Донецкой народной республике. Мужчина ушел из жизни в возрасте 61 года в результате трагического инцидента.

Ранее в Луганской народной республике погиб протоиерей Николай Курдов.

