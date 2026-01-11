8 мужчин похитили девочку и, угрожая, изнасиловали

В Индии мужчин арестовали за похищение и групповое изнасилование девочки

В Индии восьмерых мужчин отправили под стражу после изнасилования ребенка. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в штате Гуджарат. По данным издания, на 13-летнюю девочку напали трое молодых людей, которых она знала. Мужчины силой заставили ее сесть на мотоцикл и повезли ее к дамбе в 2,4 километрах от ее дома. На месте к ним присоединились еще пять мужчин.

Преступники угрожали школьнице и насиловали ее. В какой-то момент пострадавшая смогла сбежать и попасть домой. После этого она вместе с родителями обратилась в полицию. Выяснилось, что все это время девочку считали пропавшей и активно искали.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, обвиняемым семи подозреваемым от 20 до 21 года, еще один – несовершеннолетний. Полицейским удалось поймать троих фигурантов, личности остальных установлены, их ищут. Арестованные находятся в местной тюрьме, идет судебное разбирательство.

Ранее в Индии юноши жестоко изнасиловали школьницу и шантажировали ее видео.