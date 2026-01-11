Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

8 мужчин похитили девочку и, угрожая, изнасиловали

В Индии мужчин арестовали за похищение и групповое изнасилование девочки
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В Индии восьмерых мужчин отправили под стражу после изнасилования ребенка. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в штате Гуджарат. По данным издания, на 13-летнюю девочку напали трое молодых людей, которых она знала. Мужчины силой заставили ее сесть на мотоцикл и повезли ее к дамбе в 2,4 километрах от ее дома. На месте к ним присоединились еще пять мужчин.

Преступники угрожали школьнице и насиловали ее. В какой-то момент пострадавшая смогла сбежать и попасть домой. После этого она вместе с родителями обратилась в полицию. Выяснилось, что все это время девочку считали пропавшей и активно искали.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, обвиняемым семи подозреваемым от 20 до 21 года, еще один – несовершеннолетний. Полицейским удалось поймать троих фигурантов, личности остальных установлены, их ищут. Арестованные находятся в местной тюрьме, идет судебное разбирательство.

Ранее в Индии юноши жестоко изнасиловали школьницу и шантажировали ее видео.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27595219_rnd_5",
    "video_id": "record::1417aec7-5afb-42cd-8aa6-72d6ac995dbd"
}
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+