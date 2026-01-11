Мэр Киева заявил, что у Украины нет ресурсов для отражения ударов

Кличко: у Украины нет ресурсов для отражения ударов с воздуха даже по столице

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью немецкой газете Bild признал, что у Украины нет ресурсов для отражения ударов с воздуха даже по Киеву.

«Наша противовоздушная оборона не обладает необходимыми ресурсами, чтобы действительно отразить атаки, даже в Киеве», — поделился Кличко.

Он также назвал ситуацию с электро- и водоснабжением в Киеве «в высшей степени критической».

11 января Глава государственной администрации Киевской области Николай Калашник призвал местных жителей, столкнувшихся с отключениями света и отопления, не блокировать дороги в знак протеста.

По словам Калашника, около 25 тыс. абонентов в регионе по-прежнему остаются без электроснабжения. Глава администрации подчеркнул, что понимает возмущение граждан, вызванное длительным отсутствием света.

10 января украинское агентство УНИАН сообщило, что жители расположенного на окраине Киева села Софиевская Борщаговка перекрыли дорогу из-за отключения электричества. Как выяснили журналисты, к тому моменту свет в населенном пункте отсутствовал около 40 часов.

Ранее Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к ударам по энергообъектам.