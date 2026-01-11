Британия обсуждает международный запрет соцсети X

GB News: Британия обсуждает с Австралией и Канадой запрет соцсети X

Великобритания обсуждает с Австралией и Канадой международный запрет соцсети X. Об этом сообщает телеканал GB News.

По информации телеканала, Лондон обеспокоен чат-ботом Grok, интегрированным в социальную сеть. Чат-бот позволяет создавать откровенные изображения женщин и детей по запросу пользователей.

Власти Австралии и Канады разделяют обеспокоенность премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Также министр по науке, инновациям и технологиям Соединенного Королевства Лиз Кэндалл заявила, что поддержит медиарегулятор Ofcom в том случае, если он будет рекомендовать полностью заблокировать доступ к X.

11 января американский предприниматель Илон Маск в соцсети X обвинил правительство Великобритании в фашизме из-за тысяч арестов за высказывания в интернете.

Маск прокомментировал публикацию о том, что в Великобритании за онлайн-комментарии были арестованы более 12 тысяч человек.

Ранее Дональд Трамп назвал Маска супергением, который совершает ошибки.