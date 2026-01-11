Размер шрифта
Более 46 тысяч жителей Запорожской области остались без электричества

Более 46 тысяч жителей пяти муниципальных образований Запорожской области остались без электричества после аварии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, обесточены Токмакский, Васильевский, Каменско-Днепровский муниципальные округа, а также части районов городских округов Мелитополь и Бердянск.

«Всего отключение электроснабжения затронуло 117 населенных пунктов, 46125 абонентов», — написал глава региона.

Кроме того, в семи населенных пунктах приостановлено водоснабжение, без воды остались 10869 жителей. В настоящий момент специалисты принимают соответствующие меры для устранения аварийной ситуации.

10 января губернатор Запорожской области заявил, что ВСУ в течение суток не менее 10 раз атаковали населенные пункты в регионе. Одной из целей стал город Каменка-Днепровская, где после обстрела выявили повреждения частного жилого дома и газопровода.

В Васильевском муниципальном округе в результате удара беспилотника пострадал мужчина 1987 года рождения. Врачи оказали раненому необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожало.

Кроме того, атаки зафиксировали в районе города Мелитополя и Приазовского муниципального округа. Объекты гражданской инфраструктуры в Бердянске получили существенные повреждения, добавил Балицкий.

Ранее в Запорожской области супермаркет подвергся атаке украинского дрона.

