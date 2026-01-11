Более 46 тысяч жителей Запорожской области остались без электричества

Балицкий: более 46 тысяч жителей Запорожья лишены электроэнергии после аварии

Более 46 тысяч жителей пяти муниципальных образований Запорожской области остались без электричества после аварии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, обесточены Токмакский, Васильевский, Каменско-Днепровский муниципальные округа, а также части районов городских округов Мелитополь и Бердянск.

«Всего отключение электроснабжения затронуло 117 населенных пунктов, 46125 абонентов», — написал глава региона.

Кроме того, в семи населенных пунктах приостановлено водоснабжение, без воды остались 10869 жителей. В настоящий момент специалисты принимают соответствующие меры для устранения аварийной ситуации.

10 января губернатор Запорожской области заявил, что ВСУ в течение суток не менее 10 раз атаковали населенные пункты в регионе. Одной из целей стал город Каменка-Днепровская, где после обстрела выявили повреждения частного жилого дома и газопровода.

В Васильевском муниципальном округе в результате удара беспилотника пострадал мужчина 1987 года рождения. Врачи оказали раненому необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожало.

Кроме того, атаки зафиксировали в районе города Мелитополя и Приазовского муниципального округа. Объекты гражданской инфраструктуры в Бердянске получили существенные повреждения, добавил Балицкий.

Ранее в Запорожской области супермаркет подвергся атаке украинского дрона.