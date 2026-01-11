Сын Мадуро передал его послание из тюрьмы с призывом к сторонникам не грустить

Похищенный президент Венесуэлы Николас Мадуро, который в настоящее время содержится в американской тюрьме, передал послание сторонникам через своего сына Николаса Мадуро Гуэрра, в котором призвал их не грустить. Об этом сообщает El Universal.

По его словам, президент Венесуэлы просил передать, что он силен.

«Это напоминает нам, что мы — бойцы», — добавил сын Мадуро.

Он также отметил, что его отец попросил своих соратников двигаться вперед с «высоко поднятой головой», помня о своей непобедимости.

3 января Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Ранее Трамп отреагировал на идею назначить Рубио президентом Кубы.