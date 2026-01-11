В КНР назвали политику Евросоюза безответственной

Политика ЕС двигается в сторону безответственности и конфронтации по отношению к другим странам. Об этом заявил почетный ректор Института международных отношений при Университете Цинхуа Янь Сюэтун, пишет ТАСС.

«Отношения ЕС со странами других регионов - Россией, Китаем - и без того напряженные, а теперь еще и с США. Если европейская сторона не изменит курс, она окажется в конфликте с еще большим количеством государств», - подчеркнул он на мероприятии, посвященном взаимодействию США с их союзниками, которое провели организаторы пекинского Форума глобального мира.

Ректор пояснил, что страны Евросоюза рассматривают возможность отправки войск в Восточную Азию, в то время как не могут обеспечить даже свою собственную безопасность. По его мнению, Евросоюзу «недостает чувства ответственности».

Кроме того, по словам эксперта, Вашингтон, прибегающий к тактике запугивания, теперь «открыто признает применение двойных стандартов» и пытается оправдать свои действия, утверждая, что поступает правильно.

«Поэтому я считаю, что противоречия между США и ЕС станут еще более серьезными», — заключил он.

Ранее экс-посол КНР назвал ошибкой считать Россию главной угрозой для Европы.