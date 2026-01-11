Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

BMW должна владельцу неисправного X7 уже больше 400 миллионов рублей

Россиянин отсудил 400 миллионов рублей за неработающий обдув сиденья в BMW X7
Everyonephoto Studio/Shutterstok/FOTODOM

Бизнесмен, проживающий в Подмосковье, сумел отсудить у немецкого автоконцерна BMW около 400 млн рублей из-за сломанного вентилятора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2021 году россиянин приобрел новый кроссовер BMW X7, заплатив 11 млн рублей. В комплектацию среди прочего входил обдув спинок передних сидений, который, однако, не работал должным образом.

Суд постановил, что BMW должна платить неустойку до замены машины. Однако компания проигнорировала требование, и на конец 2024 года бренд должен был россиянину более 300 млн рублей.

Затем автопроизводитель оспорил решение, и его отменили. Дело дошло до Верховного суда — там встали на сторону предпринимателя и отправили спор на повторное рассмотрение с требованием выплатить компенсацию.

За время судебных разбирательств сумма долга выросла и к настоящему моменту, как уточняет Telegram-канал, составляет более 400 млн рублей.

Ранее россиянам назвали иномарки, которые перестали поставлять в РФ из-за утильсбора.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27595171_rnd_2",
    "video_id": "record::e3348420-52b2-4902-881e-bfe51b4936e8"
}
 
Теперь вы знаете
Подорожает все — от водки до бензина. За какие товары россияне будут платить больше в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+