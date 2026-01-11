ЦСКА и «Зенит» обменялись футболистами

Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» завершили обмен российского защитника Игоря Дивеева на аргентинского нападающего Лусиано Гонду. Об этом в своем Telegram-канале пишет журналист Иван Карпов.

Согласно его информации, 26-летний российский защитник подписал с петербургским клубом контракт до лета 2029 года с опцией продления еще на сезон. 24-летний аргентинский форвард заключил с ЦСКА соглашение до лета 2030 года.

Дивеев провел за ЦСКА в текущем чемпионате 16 матчей и забил два мяча. Гонду в 14-ти играх за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ) не совершил результативных действий.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее появилась информация, что за молодым лидером «Локомотива» Алексеем Батраковым следят пять иностранных топ-клубов.