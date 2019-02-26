Песков высказался о стажировке своей дочери в Европарламенте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стажировка его дочери Елизаветы Песковой в Европарламенте (ЕП) является «обычной практикой». Слова Пескова передает РИА «Новости».

«Речь идет об обычной студентке и об обычной практике», — заверил Песков.

Реклама

Он подчеркнул, что не хотел бы давать дополнительные комментарии по этому вопросу, так как он касается его личной жизни, а не служебных обязанностей.

Ранее евродепутат от Франции Эмерик Шопрад заявил, что дочь Пескова стажируется в ЕП с ноября прошлого года как французская студентка. Он подчеркивал, что в ее стажировке нет «никаких нарушений».