В Японии выбрали титул для императора после передачи трона

В Японии выбрали международные названия титулов для императора Акихито и императрицы Митико после передачи трона наследному принцу Нарухито. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление императорского дворца.

После передачи престола императора Акихито будут называть «Его величество почетный император», императрица Митико получит звание «Ее величество почетная императрица».

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В 2016 года в телеобращении Акихито дал понять, что ему трудно выполнять свои обязанности из-за преклонного возраста, и он хотел бы передать трон наследнику. После этого парламент Японии принял закон о том, что действующий император передаст трон наследнику и отойдет от дел.

30 апреля 2019 года Акихито планирует отречься от престола в пользу своего сына — 58-летнего наследного принца Японии Нарухито.

Ранее сообщалось, что императора Японии пришли поздравить с юбилеем более 75 тысяч человек.