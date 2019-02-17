Репортеров CBS, CNN и NBC раскритиковали за поход в бутик с кандидатом в президенты

Пользователи твиттера раскритиковали репортеров американских телеканалов CBS, CNN и NBC после того, как они сопроводили кандидата в президенты, сенатора от Демократической партии США Камалу Харрис в походе по магазинам, передает Mediaite.

Как отмечается, политик выбрала себе «чудесное радужное пальто», в чем ей активно помогали корреспонденты. После этого ряд пользователей твиттера усомнился в том, что данные телеканалы смогут объективно освещать президентскую гонку.

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«Это возмутительно. Значит, теперь журналисты ходят по магазинам с Харрис, помогают подбирать одежду, а затем публикуют пылкие твиты об этом», — написал журналист Брит Хум.

Другой пользователь согласился с Хумом, отметив, что ситуация была бы забавной, если бы в походе по магазинам Харрис сопровождали парочка друзей, а не репортеры.

Ранее NBC сообщил, что российские СМИ заподозрили в продвижении Харрис как кандидата в президенты США.