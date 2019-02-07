People: Меган Макрл терпит «глобальный буллинг»

Близкие друзья герцогини Сассекской Меган Маркл рассказали, что после начала отношений с принцем Гарри в 2016 году девушка стала объектом пристального внимания и подвергается «глобальному буллингу», пишет People.

Издание поговорило на условиях анонимности с пятью людьми из ближайшего окружения Макрл.

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«Мег молча сидела и терпела ложь и неправду», — сказал один из друзей.

Друзья рассказали, что пожелали высказаться в поддержку Меган Маркл, поскольку видят, что СМИ пишут о ней не всегда правдивую информацию.

«Мы хотим выступить против глобального буллинга, который мы видим [в отношении Маркл], и рассказать правду о том, кто является нашим другом, будущей матерью», — приводит журнал слова друзей.

Друзья раскритиковали СМИ, заявив о неправильности подвергать эмоциональной травме будущую мать. Меган Макрл и принц Гарри ожидают рождения ребенка этой весной.