Принц Гарри примерил подаренные ему в Австралии трусы

Британский принц Гарри примерил трусы, которые ему подарили на спортивном мероприятии Invictus Games в ходе его визита в Сидней, сообщает ABC News Australia.

Во время мероприятия один из спортсменов попросил принца оставить автограф на его трусах, на что ожидаемо получил отказ. Однако мужчина не сдался, и в тот же день снова вручил принцу Гарри трусы, но уже в качестве подарка.

Как сообщает US Weekly, подарок Гарри все-таки принял, шутливо заметив, что только в Австралии можно найти что-то подобное, и даже похвалил качество шелка.

«Это так все неправильно, но так замечательно», — сказал Гарри, после чего надел трусы прямо поверх штанов и сделал несколько фотографий со спортсменами.

Invictus Games (Игры Непобежденных) — это соревнования для бывших и действующих военных, которые стали инвалидами. Они проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри.

Ранее, 16 октября, принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл отправился официальный тур по Австралии, Новой Зеландии и государствам Фиджи и Тонга.

