Daily Mail: мать Меган Маркл решила переехать в Британию

Дория Рэгланд, которая является материю герцогини Сассекской Меган Маркл, намерена переехать жить в Великобританию. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Рэгланд хочет переехать жить в Британию для того, чтобы жить ближе к своей дочери.

Как отмечается, мать Маркл может прибыть в Британию в следующем месяце, накануне своего 62-ого дня рождения.

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Ранее сообщалось, что советники королевской семьи Великобритании провели ряд «кризисных переговоров» в связи с поведением в СМИ Томаса Маркла, отца герцогини Сассекской Меган Маркл.

Как отмечалось, в дворце считают, что Томас перешел «красную линию».