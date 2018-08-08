Кортни Кардашьян рассталась с возлюбленным

Американская модель и актриса Кортни Кардашьян рассталась со своим возлюбленным 25-летним боксером Юнесом Бенджима. Об этом сообщает TMZ.

Как отмечается, Кардашьян и Бенджима состояли в отношениях с 2016 года. В настоящее время они отписались друг от друга в инстаграме. Кроме того, в сети появились фотографии Бенджима, на которых он отдыхает вместе с бывшей официанткой Джордан Озуной, в прошлом встречавшейся с канадским певцом Джастином Бибером и рэпером Tyga.

Ранее сообщалось, что сестры Кардашьян-Дженнер в полном составе снялись в рекламе нижнего белья.