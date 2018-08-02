Mirror: в королевском дворце обсуждают возможную реакцию на выпады отца Меган Маркл в СМИ

Советники королевской семьи Великобритании провели ряд «кризисных переговоров» в связи с поведением в СМИ Томаса Маркла, отца герцогини Сассекской Меган Маркл, cообщает Mirror со ссылкой на источники.

По словам источников, он перешел «красную линию» после того, как в одном из интервью британским СМИ упомянул покойную мать принца Гарри принцессу Диану.

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В материале отмечается, что королевская семья собирается принять меры по отношению к отцу Меган Маркл. В последнее время советники королевской семьи провели как минимум три встречи на высшем уровне, во время которых обсуждалось поведение в СМИ Томаса Маркла.

По словам источников, Меган Маркл «глубоко смущена и ранена» выступлением в СМИ своего отца, в котором он упомянул принцессу Диану. Ранее Томас Маркл в телевизионном интервью заявил, что королевская семья относится к отцу Меган Маркл таким образом, какой бы принцесса Диана возненавидела.

Как отмечает издание, Меган Маркл в настоящее время отстранилась от общения с отцом. Помимо этого, рассматривается возможность, что к ее отцу может быть направлен посредник с просьбой прекратить делать подобные заявления, рассказали источники.

Ранее Томас Маркл раскритиковал дочь за нежелание выходить на связь.